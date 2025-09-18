Salute mentale,. Gibertoni direttore

Il dottor Giancarlo Gibertoni è, da inizio settembre il nuovo Direttore della Struttura Complessa di Salute Mentale Adulti dell’Area Nord, comprendente i Distretti sanitari di Carpi e di Mirandola, ruolo che è stato occupato precedentemente dal dottor Giuseppe Tibaldi.

Classe 1964, originario di Tione di Trento, in passato già Responsabile del Centro di Salute Mentale di Sassuolo, il dottor Giancarlo Gibertoni ha conseguito la Laurea in Medicina nel 1989 e successivamente la Specializzazione in Psichiatria nel 1993 presso l’Università di Modena.

Il dottor Gibertoni ha prestato servizio nelle Ausl di Modena, Ferrara e Piacenza, prima di passare definitivamente all’Ausl di Modena quale dirigente medico del Centro di Salute Mentale di Sassuolo.

Negli ultimi anni, tra i vari incarichi, Gibertoni si è occupato anche della implementazione delle nuove tecnologie nell’ambito dello sviluppo della Sanità digitale nella Salute mentale, un settore sempre più in espansione nella sanità.

Mediante una nota, l’Azienda Usl di Modena ha voluto rivolgere pubblicamente "i migliori auguri di buon lavoro al dottor Giancarlo Gibertoni".

Forte "di una grande esperienza, maturata precedentemente a Sassuolo e in altre Asl in regione, saprà sicuramente valorizzare e potenziare una Struttura complessa, come quella della Salute Mentale dell’Area Nord che comprende i Distretti sanitari di Carpi e di Mirandola, che negli anni si è sempre contraddistinta per un ascolto dei bisogni della comunità e una rete assistenziale in grado di soddisfare le richieste sia dei pazienti che dei loro familiari".