"Salute mentale, serve lo psicologo di base"

Attivare un servizio di assistenza psicologica per tutti i cittadini, con particolare attenzione agli adolescenti, anche attraverso l’istituzione di uno psicologo di base. Allo stesso tempo, potenziare i progetti di salute mentale già attivi con fondazioni, associazioni e altri enti del territorio. È la richiesta del Consiglio comunale di Modena che ha approvato l’ordine del giorno: ’Istituzione della figura dello psicologo di base e sostegno alla salute mentale di residenti, studenti universitari fuorisede e lavoratori della città di Modena’. Il documento, presentato da Vincenza Carriero per il Partito democratico e sottoscritto da Europa Verde-Verdi, ha ottenuto il voto a favore anche di Modena Civica, Sinistra per Modena e Movimento 5 stelle; contrari Fratelli d’Italia, mentre si è astenuto il gruppo di Lega Modena.

"Contribuisce alla tutela del benessere psicologico dei cittadini e quindi a una positiva espressione delle loro capacità cognitive ed emozionali, anche all’interno della società".

Sono i benefici che l’ordine del giorno riconosce allo psicologo di base, figura in grado di supportare le odierne difficoltà psicologiche acuite dal Covid-19, come denunciato recentemente dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi. Oltre il 31 per cento della popolazione sopra i 18 anni, infatti, vive in una condizione di stress psicologico; percentuale che sale al 50 per cento tra i minorenni, sempre più coinvolti in fenomeni di autolesionismo e disturbi del comportamento alimentare. A questo proposito, il “bonus psicologo”, istituito nel 2022, costituisce un incentivo statale di 600 euro a persona per sostenere le spese di psicoterapia presso specialisti privati: "Si tratta di una misura giusta ma con risorse inadeguate – ha puntualizzato Carriero – sufficienti a coprire solo poche sedute di percorsi terapeutici strutturalmente lunghi".