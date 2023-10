Salute mentale, un focus sulla cocaina

I dati parlano chiaro: l’accesso ai servizi Dipendenze patologiche dell’Ausl di Modena e provincia – che trattano le dipendenze da sostanze legali e illegali, e dal gioco d’azzardo – è in aumento e la crescita è stata pari al 20% in più rispetto allo scorso anno. La cocaina continua ad essere una delle sostanze più presenti nel mercato delle droghe in Italia, con un flusso di sostanza proveniente in prevalenza via mare dai Paesi di produzione sudamericani: negli ultimi quattro anni i quantitativi intercettati nel nostro Paese sono passati da circa 3 tonnellate e mezzo (2018) a oltre 26 tonnellate di sostanza sequestrata, il 77% delle quali presso le aree doganali marittime. La spesa per il consumo stimata nel 2022 rappresenta poco meno di un terzo della spesa generale attribuita all’acquisto di sostanze stupefacenti e si aggira intorno ai 5 miliardi di euro. Tornano a crescere anche i consumi fra i giovanissimi (15-19enni): nel 2022 circa 44.000 studenti (ossia il 2% della popolazione studentesca) ne riferiscono l’utilizzo. Oggi a partire dalle 8.30 il seminario ’Cocaina e le vie della cura’ presso La Tenda a Modena approfondisce il problema: a fronte dell’intensificarsi delle richieste di cura in ambito sanitario e d’interventi psicosociali correlati alla dipendenza da cocaina, a oggi non sono ancora disponibili terapie di provata efficacia per il suo trattamento, che richiede interventi multidisciplinari e a geometria variabile sempre più flessibili e personalizzati. Il continuo confronto e l’integrazione dei livelli di cura rimane ad oggi la chiave per sviluppare un sistema curante a garanzia di standard di qualità soddisfacenti e orientati all’efficacia oltre che per promuovere un’educazione e una cultura sanitaria condivisa (a cura del dipartimento di Salute mentale e dipendenze psicologiche Ausl Modena).

Presso l’Aula Magna dell’Università di Modena e Reggio Emilia invece, dalle 9 ci si interroga su ’Decreto Ministeriale 77: cosa c’è (finalmente) di nuovo per la salute mentale?’.