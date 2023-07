Salute, screening gratuito "Caccia all’epatite C per battere la malattia"

di Sofia Silingardi

Oggi è la giornata mondiale contro le epatiti, ed è tanto l’impegno che Policlinico e Ausl quotidianamente mettono per prevenire e contrastare questa patologia. A partire da febbraio 2022 è infatti attivo lo screening gratuito dell’epatite C che consente di rilevare le infezioni non diagnosticate e avviare l’inizio della terapia con i nuovi farmaci ad azione anti virale diretta. Rivolto ai nati tra il 1969 e il 1989, in provincia vi sono stati sottoposti 30mila cittadini, numero ancora basso.

"Lo screening - ricorda Zaynalabedin Kahfian, infettivologo e coordinatore screening Ausl - è l’unico strumento che permette una diagnosi precoce, prima che il virus causi danni permanenti. L’epatite C cronica infatti non dà alcun sintomo e questo è l’unico modo per individuarla e curarla". Sono quattro le unità operative dell’Aou coinvolte: la Medicina interna, la Gastroenterologia e la clinica di Malattie infettive e la Medicina interna a indirizzo metabolico nutrizionale. La Medicina interna effettua circa 4mila visite ogni anno: al 2022 sono stati seguiti 745 pazienti con epatite C trattati con antivirali diretti e sono stati prese in carico 525 diagnosi da epatite B.

"La Medicina interna – spiega Gianluca Abbati – si occupa da oltre 50 anni di malattie del fegato sia dal punto di vista clinico che di ricerca. Malattie particolarmente insidiose perché senza esami specifici non si può arrivare alla diagnosi. Tra le altre, è in grande crescita il numero di epatiti dovute a prodotti di erboristeria come integratori, spesso tossici e assunti dai pazienti di propria iniziativa".

"La nostra gastroenterologia – aggiunge Dante Romagnoli – un punto di riferimento regionale per la diagnosi e la terapia delle epatiti, cirrosi ed epatocarcinomi. L’ampliamento degli screening e l’elaborazione di modelli assistenziali per soddisfare i bisogni della popolazione interessata possono consentire all’Italia di eradicare l’epatite C nel prossimo decennio".

"A Modena – precisa Alessia Cavicchioli, medico medicina a indirizzo metabolico nutrizionale – sono poi attive diverse sperimentazioni cliniche nell’ambito di epatiti virali, autoimmuni e dismetaboliche". Ancora, "malattie infettive - interviene Gianluca Cuomo - si occupa della presa in carico di pazienti affetti da epatiti virali, causate da virus B e C. Ogni giorno svolgiamo un’attività di screening gratuita nei nostri ambulatori e, in caso di test positivo, il paziente viene preso in carico". "È una campagna importantissima, – conclude il dg Claudio Vagnini – le patologie del fegato colpiscono decine di migliaia di persone, ma oggi diagnosi e terapie salvano migliaia di vite. Con questa giornata vogliamo aumentare la sensibilità verso prevenzione e screening".