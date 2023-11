Il saluto del questore Silvia Burdese: “Così rendiamo Modena sicura”

Modena, 11 novembre 2023 – E' arrivato il momento dei saluti per il questore di Modena Silvia Burdese (video), promossa dirigente generale di Pubblica sicurezza. Oggi il questore ha salutato la stampa e stilato un bilancio di due anni di attività.

Il questore Silvia Burdese lascia Modena (foto Fiocchi)

Due anni in cui è stato massimo l'impegno per la sicurezza della città e in cui è stato da sempre messo al primo posto il contrasto delle aggregazioni giovanili violente. Al vertice della questura arriverà la reggiana Donatella Dosi.