Salvare i piccoli negozi: "Le insegne accese presidio di sicurezza. Serve formazione"

"Quando le luci di queste attività si spengono, non perdiamo solo un servizio: perdiamo vitalità sociale, sicurezza urbana, lavoro e gettito fiscale, memoria condivisa. Per questo sono urgenti interventi e investimenti come quello nella formazione, per dare futuro ai mestieri e attrarre nuove generazioni". Nell’assemblea annuale di Confesercenti si è parlando del futuro delle piccole imprese. Dopo il saluto del sindaco Massimo Mezzetti, l’incontro è stata l’occasione per confrontarsi su come salvaguardare il tessuto economico e l’identità delle nostre città: botteghe, servizi, saperi e relazioni.

A introdurre l’assemblea, l’intervento del Presidente Provinciale Confesercenti Modena Mauro Rossi: "Le piccole imprese sono molto più di attività economiche: sono presìdi di prossimità, luoghi di comunità e socialità. Dietro ogni insegna c’è una storia, una competenza, un volto che ci conosce per nome, una relazione che non si compra online. E Dobbiamo inoltre accompagnare l’innovazione, semplificare la burocrazia, calmierare gli affitti commerciali, valorizzare il sapere locale come patrimonio condiviso". Si deve educare "al consumo consapevole, restituire centralità ai luoghi di relazione, sostenere chi ogni giorno tiene accesa la luce della prossimità. Difendere le piccole imprese locali è un atto di resistenza civile. È un gesto di cura verso il nostro territorio, la nostra storia, il nostro futuro".

Il tema più importante che oggi stiamo affrontando, ha sottolineato il presidente nazionale di Confesercenti Nico Gronchi, "è legato alla capacità di un territorio come il nostro – città, luoghi della vita quotidiana – di guardare al futuro. Per farlo occorre rimettere al centro lo sviluppo del territorio. Abbiamo oggi in Italia oltre 500 distretti urbani del commercio, cioè luoghi, strutture e sistemi che mettono insieme le imprese e guardano allo sviluppo del territorio".

A tutti i livelli "si continua a sostenere l’importanza anche sociale, oltre che economica, del commercio di vicinato, affermazioni a cui però non seguono politiche di sostegno coerenti. Il risultato è che si rischia la chiusura di tante imprese, strette fra una concorrenza spietata e spesso sleale dell’online e crescenti costi aziendali, e un degrado crescente dei nostri centri storici. Confesercenti si batte da tempo per un piano straordinario di sostegno e sviluppo del commercio di prossimità con al centro la piccola impresa, ricchezza autentica dei nostri territori", ha sottolineato Dario Domenichini, presidente Confesercenti ER.

Ad approfondimento dei temi posti è stata presentata la relazione ’Terziario di prossimità: fattori evolutivi e prospettive future’, a cura di Elisa Martinelli, docente di Economia e Gestione delle Imprese presso il Dipartimento di Economia Marco Biagi di Unimore: "Il Terziario di prossimità sta affrontando sfide epocali che vanno sostenute con modalità innovative. Il contesto macroeconomico, la crescente concorrenza, l’effetto disruptive dell’evoluzione tecnologica e del digitale, i cambiamenti nei comportamenti dei consumatori impongono un cambio di paradigma. Dalla gestione della transazione si deve passare alla cura della relazione, mettendo al centro il cliente e l’esperienza di servizi. Offerte di qualità, percepite come ’uniche’; prodotti attenti alla salute, free-from, tracciabili, sostenibili; tecnologia per ottimizzare la gestione così da dedicarsi a creare esperienze esclusive e originali".