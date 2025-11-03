Salvare vite in mare E ritrovare i classici

Realizzato in collaborazione con Sea Watch ed Emergency, "A place of safety" (nella foto) di Kepler-452, in scena da giovedì 6 a domenica 9 al teatro Storchi, racconta la drammatica realtà delle migrazioni nelle acque del Mediterraneo: gli autori e registi Enrico Baraldi e Nicola Borghesi si sono imbarcati sulle navi di soccorso, raccogliendo storie e testimonianze. E alcuni operatori umanitari saranno coprotagonisti dello spettacolo.

Al Michelangelo, domani e mercoledì 5, "Un amore di peso", una commedia di e con Marco Cavallaro: in una società che bada solo alle apparenze, i sentimenti devono fare i conti con le calorie?

Il Dadà di Castelfranco inaugurerà la stagione giovedì 6 con Paolo Rossi e il suo "Stand up classic": un tourbillon da Omero alla letteratura moderna, reinventando i classici con riferimenti al presente.

Al Carani di Sassuolo, mercoledì 5 Cesare Bocci e Vittoria Belvedere in "Indovina chi viene a cena": dal celebre film del 1967, il tema del matrimonio misto ancora attualissimo.

Al Comunale di Carpi, sabato 8 e domenica 9 Geppy Gleijeses, con la regia di Marco Tullio Giordana, porterà il Pirandello de "Il fu Mattia Pascal". E sempre sabato a Fiorano, Federico Buffa racconterà vita e splendori di Michael Jordan in "Number 23".

s.m.