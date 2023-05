Salvarola, sfilano le auto "Valorizziamo il territorio"

Si terrà nel fine settimana del 13-14 maggio la 23a edizione del Concours d’Elegance Trofeo Salvarola Terme, in occasione del Motor Valley Fest. L’evento, nato nel 2000, è ormai considerato uno dei più prestigiosi Concorsi a livello nazionale rivolto alle auto storiche di alta gamma, organizzato dalle Terme della Salvarole in collaborazione con i Musei Ferrari, la Regione, i Comuni di Modena, Sassuolo, Formigine, Fiorano e Maranello, la Camera di Commercio di Modena, Bper, Aci Modena e il Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico Tradizionale. "Novità di questa edizione è la possibilità di partecipare alle auto prodotte fino al 1992 (fino all’anno scorso riservata alle auto fino al 1975), giudicate da una giuria esperta presieduta dal dott. Adolfo Orsi, in base allo stile, all’eleganza e all’originalità. Sessanta le auto in concorso mentre le categorie sono 11: le Alfa anteguerra, tanto di cappello - Nel dopoguerra arrivano le Alfa 2500 - Le Alfa 1900 e 2000 dei carrozzieri - Le Spider, coi capelli al vento - Le Giulietta del boom, per gli amanti della velocità - Le nuove Alfa 1750 e 2000 - Viaggiare con la famiglia - Che bello, viaggiare aperti - Le Granturismo - E arrivano i Rallies - Il DNA sportivo. Lo Special Guest del 2023 sarà il Registro Italiano Alfa Romeo, con la sfilata di vetture meravigliose Alfa Romeo, modelli unici e rari". L’evento è nato come percorso turistico e di promozione del territorio di Modena e dei suoi distretti. "Nella giornata di sabato gli equipaggi partecipanti sfileranno per le strade modenesi alla scoperta del Museo Ferrari di Maranello, della celebre Collezione Righini a Castelfranco Emilia e della Reggia Ducale Estense di Sassuolo. Gli equipaggi potranno godersi il benessere della spa termale Balnea delle Terme della Salvarola e la serata di gala al ristorante nelle ex-scuderie seicentesche del Palazzo Ducale di Sassuolo. Dalle ore 9:30 di domenica mattina tutte le auto saranno invece schierate sul ’green carpet’ del parco di Salvarola Terme, con sfilata fino alle ore 12:00 mentre al pomeriggio raggiungeranno Piazza Roma a Modena, dove saranno proclamati i vincitori delle categorie e premiata la Best of Show. Ospiti d’onore fuori concorso e "madrine della manifestazione, l’Alfa Romeo 8C 2300 del 1932, e la contemporanea Ferrari Purosangue.

Laura Corallo