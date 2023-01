Salvati coniglietti abbandonati e un pastore tedesco sanguinante

Animali abbandonati o feriti. L’Amministrazione comunale di Formigine esprime forte condanna per tre gravi episodi che si sono verificati sul territorio, rivolgendo anche un appello alla cittadinanza "affinché si facciano adozioni consapevoli. In caso di problemi, a Formigine abbiamo strutture e associazioni in grado di dare supporto. L’abbandono di un animale – scrive l’assessore all’Ambiente Giulia Bosi – non è mai una soluzione e configura maltrattamento". Durante le vacanze natalizie l’Amministrazione ha riscontrato l’abbandono di tre conigli, cui si aggiunge il ritrovamento di un altro esemplare – un coniglietto nano – afflitto tra l’altro da una grave situazione respiratoria e soccorso dalle guardie eco-zoofile OIPA prima di trovare una volontaria che se ne prendesse cura. Molto più grave quanto accaduto ad un pastore tedesco. Ferito, il cane ha trovato rifugio presso l’area cortiliva di un condominio i cui residenti hanno richiesto l’intervento della Polizia locale. Dopo le cure, è stato affidato poi al canile di Magreta. Informata la Procura che ha disposto il sequestro dell’animale e identificato il responsabile. Per tali reati prevista la denuncia.