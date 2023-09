Salvatore Legari scomparso nel nulla: scattano le ricerche a Modena

Modena, 13 settembre 2023 – Sono in corso da questa mattina le ricerche nella zona di Lesignana legate - a quanto pare - alla scomparsa misteriosa di Salvatore Legari, 54enne residente a Modena ma originario di San Pancrazio Salentino a Brindisi.

Il 13 luglio Legari era uscito da casa per recarsi a lavoro in cantiere, a bordo del suo furgone, ma non era più tornato e di lui si era persa ogni traccia. Era stata la compagna a lanciare l’allarme, sporgendo denuncia ai carabinieri ed erano stati numerosi gli appelli dei familiari sui social network. Le ricerche oggi - partite forse da una segnalazione - hanno coinvolto carabinieri, squadre cinofile, subacquei e protezione civile. Inizialmente i sopralluoghi si sono concentrati a Lesignana, appunto, nei pressi del cantiere Tav per poi spostarsi a Sassuolo dove sono tuttora in corso