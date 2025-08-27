’Salviamo Portovecchio’, già raccolte oltre 1100 firme

La si può definire un successo la mobilitazione del comitato ’Salviamo Portovecchio’, che a partire dal 21 agosto ha avviato una petizione popolare, cartacea e online, per chiedere al Ministero della Difesa di rimuovere il sito ’Centro Materiali da Ponte’ (mirandolese, ndr) dal bando di gara Energia 5.0" della Società Difesa Servizi pubblicato il 4 giugno 2025. In pochi giorni, grazie anche ai banchetti presenti alla Sagra del Cocomero di San Martino Spino, si sono superate le 1.100 firme (1.141), ovvero 575 cartacee e 566 online tramite la piattaforma change.org. "In così pochi giorni – commenta il promotore, a nome del comitato, Pierfilippo Tortora – ci sembra un buon risultato". Ma occorre fare di più per fare arrivare la voce ovunque e al Ministero, perché entro il 15 ottobre si apriranno le buste per la cessione d’uso del sito, oggi proprietà del Demanio Militare, ed "è necessario ottenerne la derubricazione dal bando per impedire che si consumi uno scempio storico-architettonico-culturale". "La tenuta di Portovecchio, antica delizia dei Pico – recita la petizione –, poi Centro di Allevamento Quadrupedi per l’Esercito, ha un Palazzo di impianto seicentesco con tanto di torretta dell’orologio, oltre al frassino monumentale, tutte le scuderie e le alberature secolari: una eredità unica di storia, bellezza, cultura, saperi, tradizioni, identità, sedimenti nei secoli, e nel 2016 riconosciuta con un vincolo integrale dalla Soprintendenza di Bologna, che sarà cancellata da un impianto di pannelli fotovoltaici a terra, che distruggerà anche il paesaggio, l’ambiente naturale e la fertilità del suolo, con un danno irreversibile per tutta la comunità di San Martino Spino e di Mirandola, a tutto ed unico vantaggio del vincitore del bando". Il valore di questo sito è inestimabile anche per la ricchezza della flora e fauna presenti nei 35 ettari, a oggi non ceduti in concessione agricola, sui 100 e passa che costituiscono l’intero sito demaniale. Ne saranno preservati appena 10. Ben 25 verranno ricoperti da pannelli fotovoltaici. "Chiediamo – concludono i promotori della petizione – al Ministero della Difesa di rimuovere il sito dal bando di gara". La petizione sarà inviata, oltre che alle autorità militari, al ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica, alla Soprintendenza di Bologna, a quella speciale del Pnrr, al presidente della Regione ed al sindaco di Mirandola. Alberto Greco