Salvo solo il pattinaggio Pienone al Palaghiaccio

Il Palaghiaccio di Fanano, punto di riferimento dell’impiantistica sportiva invernale indoor del Comprensorio del Cimone, si salva, in questo periodo, dalla crisi generata dalla mancanza di neve. Anzi, pare stia vivendo un momento d’oro.

"Stiamo lavorando molto – commenta Cecilia Sargenti, vice presidente della Polisportiva Fanano che gestisce la struttura –. Attira molto il pattinaggio, poi, viste le belle giornate e non essendoci la neve, sia le compagnie di ragazzi che le famiglie passano un pomeriggio alternativo tra una pattinata e una cioccolata calda. Sono tutte o quasi tutte persone che vengono da fuori Fanano".

"Il turismo senza neve non è fermo – commenta Stefano Muzzarelli, sindaco di Fanano –. Ancora una volta bisogna lavorare sull’assenza di neve, come fa il Comune di Fanano, ad esempio, con il Presepe Vivente (che si ripete oggi, ndr), e il Galappennino in programma il 7 gennaio". Stanno andando molto bene le vendite dei biglietti per Galappennino.

"Abbiamo ancora qualche disponibilità – dice Cecilia Sargenti –. Se succederà come in passato avremo il tutto esaurito". Sarà un galà di pattinaggio su ghiaccio con tanti campioni nazionali e internazionali.

w.b.