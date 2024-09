Samp spietata, il Modena cade al Braglia

Modena, 30 settembre 2024 – Più di quel che si è visto, probabilmente, non ci si poteva (o doveva) aspettare. Tuttavia, pur sottolineando un primo tempo coraggioso, giocato al netto delle difficoltà e promettente, al grido di "noi, contro tutti", resta la lezione che il calcio spesso insegna: ciò che concedi, lo paghi. E vedere il Modena sciogliersi, sotto i colpi dei top players della Sampdoria nella ripresa ha lasciato un bel po’ di rammarico perché analizzare, nuovamente, alcune defezioni tecniche decisive e tutte nel giro di pochi minuti, rende l’idea di uno sport spietato. Gli errori, non guardano in faccia nessuno, i canarini ne hanno commessi tre e di fronte ai vari Coda, Tutino e compagnia poi, si fanno i conti.

Le assenze erano (e saranno) pesantissime, sia chiaro. Sottil ha potuto girarsi in panchina e scegliere, quando era il momento di farlo. Bisoli, evidentemente, no. Neppure Caso avrebbe rischiato, ma ha quasi dovuto perché allo stesso tempo Duca non avrebbe mai retto l’intera partita. La situazione è abbastanza grave, considerando che Defrel dovrà praticamente fare una preparazione atletica tutta sua (e siamo a ottobre), di Pedro avremo notizie almeno tra un mese e mezzo se va bene e tra Pergreffi, Di Pardo, Gliozzi, Gerli e Battistella, per non parlare di Botteghin e Ponsi, tocca sperare di recuperare qualcuno per Catanzaro e chissà in quali condizioni. Su questa sconfitta, dunque, è saggio mettere un asterisco. Dura ma con 9 giocatori fuori, vien quasi difficile porre una riflessione critica. L’unica che può essere fatta, è quella citata nelle prime righe di questo articolo. Gli errori in fase difensiva non sono certo roba di oggi, il Modena ne ha commessi anche a Bolzano, col Cittadella e non solo, oltre a sottolineare che il fuorigioco sta iniziando a diventare un fattore nemico. Così, la Samp la sblocca al 58’ con l’agguato di Ioannou sul secondo palo, dopo la spizzata di Kasami che per la guardalinee aveva tratto in fuorigioco il greco: è il Var a rimediare (c’è Santoro a tenerlo in gioco) e a dare motivo di gioia a Sottil. Il Modena, nel primo tempo, ha tanta bella qualità con Bozhanaj e Palumbo, ci prova da fuori, ma a ridosso del duplice fischio sono Coda e Tutino a spaventare il Braglia. Dellavalle impegna Silvestri in contropiede, partita impavida del ragazzo.

Da quel momento, i blucerchiati aumentano la pressione e ad inizio ripresa pure il baricentro. Qui il Modena si sgretola e per la troppa generosità (con poca lucidità) si getta in avanti con la conclusione di Caso e la testa di Zaro. Sbaglia Magnino sul raddoppio di Tutino, sbaglia Beyuku e tutto il reparto sul tris di Coda. A Beyuku resta la soddisfazione del primo gol con la maglia del Modena tra i professionisti. Non c’è altro da fare che stringersi intorno all’emergenza e affrontarla, a Catanzaro nel migliore dei casi recuperano un paio di giocatori e non al 100%.

Alessandro Troncone