Samuele Guagnano morto colpito da un masso, il mondo scout sotto choc: "Brillante, generoso, libero"

Modena, 17 agosto 2023 – Un giovane uomo che viveva pienamente. Un ragazzo ancorato ai valori più puri ma in cerca di risposte ai grandi perché della vita. Un fratello, un amico che ha saputo, nonostante la giovane età, porgere sempre la mano al prossimo. Era questo Samuele Guagnano, l’alpinista 26enne di Nonantola che in Valtellina, all’alba di Ferragosto, ha tragicamente perso la vita sul monte Legnone. Un grosso masso si è staccato all’improvviso dalle pendici della montagna, travolgendolo e facendolo precipitare per cento metri.

I due amici che si trovavano con lui hanno subito dato l’allarme ma, all’arrivo dei soccorsi, per il 26enne purtroppo non c’era più nulla da fare. Alla notizia della sua morte, tanto prematura quanto assurda tutto il mondo scout è precipitato nel dolore. La passione di Samuele erano le montagne: era un esperto e insieme al fratello e agli amici organizzava spesso arrampicate. Ma il suo impegno era soprattutto in parrocchia, nel mondo scout: Samuele era capo scout del reparto Luna, il gruppo tra i 12 e i 16 anni, a Nonantola. La mamma, Roberta Vincini, oltre ad essere dirigente scolastica presso il liceo scientifico Morando Morandi a Finale Emilia, è presidente del comitato nazionale Agesci, Associazione guide e scouts cattolici italiani. L’associazione, ieri, ha espresso vicinanza e cordoglio alla famiglia, subito partita per la Valtellina e avvolta nel più atroce dolore.

Tra i capisaldi della vita di Samuele, oltre alla fede c’era anche la filosofia, materia in cui aveva conseguito la laurea appena un mese fa. "Samuele si era laureato il 18 luglio in Scienze filosofiche a Padova, con una tesi intitolata ’Il libero arbitrio angelico nella Summa Halensis’. Uno studente brillante, generoso, libero", scrive un amico e professore di Padova.

A ricordare il 26enne, anche Federico Sigillo, direttore artistico di ‘Studio’s’: "Nel lontanissimo 2012 ci siamo conosciuti.

Due giovani scout in partenza per Torino. 7 anni fa con gli ZiqqurHat incidevamo la nostra prima canzone e una delle prime cose che mi era venuta in mente era un intro di tromba. E chi dovevamo chiamare se non te? D’ora in poi quel brano sarà il modo più bello per ricordarmi di te". Tantissimi i ricordi sui social: "Pensare a quando condividevamo tutte le lezioni del corso triennale in filosofia a Bologna, a quando investivamo le nostre ore mattutine o pomeridiane, nei pressi del 38 di via Zamboni, a confrontarci su autori a te cari, da Agostino a Tommaso, e sulla dottrina o la teologia cattolica, che faticavo a condividere sotto molti aspetti. Un amico sincero, prezioso", scrive un altro giovane.

Anche il comune di Finale Emilia si è svegliato in una nube di dolore. Tutto il corpo docente del liceo Morandi ha infatti espresso vicinanza alla mamma del giovane, Roberta Vincini, dirigente scolastica dell’istituto. "Ci stringiamo con immenso affetto alla collega e amica Roberta Vincini per la morte del figlio Sammy: giovane appassionato della vita, esperto amante della montagna, da sempre scout nel cuore e nell’impegno educativo verso i più piccoli, laureato in filosofia a Padova, alla ricerca delle cose alte profonde e importanti, custode di amicizie e relazioni", scrivono i dirigenti delle scuole del primo e secondo grado della Provincia di Modena.

La salma del giovane arriverà nella Basilica abbaziale di Nonantola oggi intorno alle 17 e alle 20.30, sempre nella Basilica abbaziale, verrà recitato il Santo Rosario, seguirà alle 21 una veglia di preghiera. Il funerale sarà celebrato domani alle 10 sempre nella Basilica abbaziale. Seguirà la sepoltura nel cimitero di Nonantola.