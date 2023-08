Samuele, il feretro in Abbazia: "Il suo esempio vivrà con noi"

Sono state le austere arcate della chiesa abbaziale di San Silvestro, ieri pomeriggio, ad accogliere il corpo di Samuele Guagnano, il giovane 26enne di Nonantola che ha perso la vita a Ferragosto in Valtellina. Il giovane scout era sul monte Legnone quando è stato colpito da un grosso masso che si è staccato all’improvviso dalle pendici della montagna, precipitando per cento metri. Una giornata di veglia, quella di ieri, nel silenzioso dolore per ricordare il ragazzo amante della montagna. Tanti gli amici della Pieve e della famiglia presenti in un grande e simbolico abbraccio. I genitori di Samuele, infatti, sono molto conosciuti in paese nell’ambito parrocchiale e del volontariato solidale. Tra i presenti a rendere omaggio al feretro anche don Lino Pizzi, ex vescovo di Forlì-Bertinoro, commosso dalla prematura morte del ragazzo. Ieri, alle 20.30 è stato recitato il Santo Rosario e, a seguire, una veglia di preghiera. Il funerale sarà celebrato questa mattina alle 10 sempre nella Basilica abbaziale. "Ha piantato la sua tenda nei prati del cielo – cita il manifesto funebre –. La fede di Samuele era forte e lo guidava in ogni sua ‘impresa’". Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia da ogni parte d’Italia, in particolare dal mondo dello scoutismo. La mamma, Roberta Vincini, dirigente scolastica al Liceo scientifico Morandi a Finale Emilia, è anche presidente del comitato nazionale Agesci. Samuele, una laurea recente in Filosofia, era capo scout del reparto Luna. "Agesci Zona di Modena con dolore si raccoglie in preghiera insieme a Roberta, Leonardo, Lollo e a tutto il gruppo di Nonantola, per accompagnare Sammy lungo la sua nuova strada – scrive l’associazione –. Il Signore benedica te, Sammy, e consoli con la Sua presenza le persone che ti erano care, a cui oggi manchi più che mai". Anche Libera si stringe alla famiglia. Don Luigi Ciotti così ricorda il 26enne: "Samuele amava la montagna perché quelle salite gli permettevano sia di guardarsi dentro con umiltà, ovvero con verità, sia perché questo salire con i piedi ben piantati per terra gli consentiva, una volta arrivato in vetta, di guardare lontano, molto lontano, verso quegli orizzonti di verità e giustizia che hanno nel cuore le persone che vivono in comunione con gli altri, con la natura e con Dio – scrive –. La fatalità ha voluto che proprio in montagna Samuele abbia perso la vita, ma ciò che non andrà mai perso, ciò che resterà sempre vivo in noi e per noi è la sua testimonianza di fede, di umanità e di vita".

Gian Luigi Casalgrandi

e Valentina Reggiani