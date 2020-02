L’artista dai mille talenti, Virginia Raffaele, porta in scena in prima assoluta al Teatro Ermanno Fabbri di Vignola il suo nuovo spettacolo ‘Samusà’, con la regia di Federico Tiezzi. Sabato alle 21 e domenica alle 17, l’imitatrice, conduttrice, attrice, figlia dei giostrai del ‘LunEur’ di Roma, racconterà quel mondo fantastico in cui è ambientata la sua infanzia reale, il luna park, tra ricordi, aneddoti, ridate e riflessioni. ‘Samusà’: cosa significa? «E’ una parola in gergo, proprio dei giostrai. Significa...

L’artista dai mille talenti, Virginia Raffaele, porta in scena in prima assoluta al Teatro Ermanno Fabbri di Vignola il suo nuovo spettacolo ‘Samusà’, con la regia di Federico Tiezzi. Sabato alle 21 e domenica alle 17, l’imitatrice, conduttrice, attrice, figlia dei giostrai del ‘LunEur’ di Roma, racconterà quel mondo fantastico in cui è ambientata la sua infanzia reale, il luna park, tra ricordi, aneddoti, ridate e riflessioni.

‘Samusà’: cosa significa?

«E’ una parola in gergo, proprio dei giostrai. Significa ‘fai silenzio’; ho scoperto che in francese indica ‘divertiamoci’: potremmo tradurla in ‘divertiamoci in silenzio’. Ho scelto questo termine non tanto per il significato in sé ma per il suono della parola divertente e ‘titolosa’, e come codice, una sorta di strizzatina d’occhio al mondo dei giostrai di tutta Italia».

Come nasce lo spettacolo?

«Da una sorta di arresa nel dire sì, è vero, ho bisogno di raccontare e fare rivivere quella parte che abita in me. Non si tratta di un monologo sulla mia infanzia, certo ci sono racconti , aneddoti, ma teatralizzati e uniti a riflessioni, performance, caratterizzazioni. Sogno spesso quegli anni: questo spettacolo è al tempo stesso una terapia esorcizzante e una ricerca del tempo perduto, in un continuo via vai tra il ritornare là e l’esserne fuori».

Un’ autobiografia?

«C’è il desiderio di raccontare da dove arrivo e far vivere al pubblico le giostre a modo mio. E’ uno spettacolo molto emotivo, affettuoso: del mondo del circo, che pure amo visto che mia nonna e gli zii erano circensi, se ne parla tanto, di quello dei giostrai no. Voglio portare la ‘bandiera’ dei giostrai e quel mondo imperfetto che fa ridere gli altri e fatica poi a divertirsi, che ha in sé una sorta di felliniana malinconia».

Com’è crescere in un luna park?

«Una delle cose più belle che ti possa capitare! Diventa la tua casa e la tua normalità: sai che farai quel lavoro, che ti sposerai con un giostraio. Il primo bacio l’ho dato dietro al Bruco mela…».

Sul serio faceva i compiti sulla nave dei pirati?

«Non c’era molto equilibrio, però sì (ride, ndr). Le giostre erano il nostro divano, le poltrone. Noi ragazzine quando volevamo raccontarci i segreti andavamo a sedere sul Tagadà o sulla ruota panoramica».

«Vuole sparare? Si vince sempre!»: quanto ha influenzato la sua carriera?

«E’ la frase che ho ripetuto più volte nella mia vita! Crescere in un luna park è stata la mia scuola di vita. Aiutavo mamma a caricare i fucili: da dietro il balcone dovevi invogliare i passanti a giocare e divertirsi e bisognava entrare in empatia, nella psicologia delle persone».