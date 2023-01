San Biagio, apertura ’in anteprima’

di Paolo Tomassone

Finalmente i lavori di consolidamento per i danni provocati dal terremoto del 2012 sono conclusi. A poco più di un anno dall’avvio del cantiere vengono restituite alla città le meravigliose opere d’arte conservate nella chiesa di San Biagio.

L’inaugurazione dei restauri e l’apertura ufficiale della parrocchia è rimandata di qualche mese per consentire all’impresa edile di terminare alcune opere minori, ma già domani il portone sulla via Emilia si aprirà per accogliere i fedeli in occasione della messa per il terzo anniversario della morte di don Gianni Gherardi, che per oltre vent’anni è stato parroco a San Biagio. Un’apertura ‘straordinaria’ quella di sabato, fortemente voluta dal sindaco di Modena che con don Gherardi aveva stretto un legame di amicizia e di collaborazione.

"Un sacerdote che ha sempre dimostrato grande attenzione ai giovani e alla loro formazione, sia spirituale che culturale, con una profonda umanità e uno sguardo davvero rivolto al futuro" ha ricordato Gian Carlo Muzzarelli. "Purtroppo non ha potuto vedere la riapertura della sua chiesa, inagibile dal sisma del 2012, e questo lo dico con grande rammarico. L’aggiornamento sul progetto, che ha dovuto attendere per anni il parere favorevole della Regione e l’ok definitivo della Soprintendenza, era sempre la sua prima domanda quando ci incontravamo". In occasione della consegna del cantiere all’impresa edile il sindaco aveva promesso che entro le festività natalizie si sarebbe potuto tornare a celebrare sotto gli affreschi della cupola realizzati da Mattia Preti a metà del Seicento. La prima messa solenne, sabato alle 11,30, sarà presieduta dall’arcivescovo don Erio Castellucci.

Sarà lui a ricordare la figura di don Gherardi, grande appassionato di cultura, che dal 2005 al 2017 è stato direttore dell’Ufficio diocesano per la Comunicazione sociale e la cultura. Conosceva ogni minimo dettaglio delle numerose opere d’arte che arricchiscono la chiesa barocca: la ‘Vergine accolta in cielo’ di Preti e, sempre dello stesso artista, il ‘Concerto d’angeli’ nel coro, così come gli ‘Evangelisti’ dei pennacchi sottostanti e la ‘Madonna col bambini’ di Tomaso da Modena. Capolavori danneggiati dal tempo ma soprattutto dalle scosse di terremoto di dieci anni fa. Molti dei mattoni che compongono la volta erano crepati all’interno e sono stati sostituiti attraverso un minuzioso lavoro di incatenamento della sommità delle pareti per evitare quello che gli ingegneri di Firenze, ingaggiati dalla struttura commissariale regionale per il sisma, avevano previsto: il ribaltamento della facciata principale sulla via Emilia. Così si spiegano i dieci lunghi anni di attesa prima dell’avvio dei cantieri. Ma ora siamo alle battute finali. E sabato si potrà avere un primo assaggio, in attesa dell’inaugurazione ufficiale e di un convegno per celebrare il tesoro di San Biagio.