San Carlo, 400 anni di storia "Un libro per raccontare chi siamo"

di Stefano Luppi

"La Fondazione San Carlo FSC – dice il professor Gianfrancesco Zanetti, coordinatore scientifico da sei mesi dell’antico ente di via San Carlo – è uno dei collegi di merito e un luogo di studio tra i più importanti in Italia, composto da personale che potrebbe intraprendere una carriera accademica, con un solido rapporto con il territorio e con tanti enti culturali internazionali. Nel complesso, ho trovato un ambiente ricco e ‘sfidante’ da un punto di vista culturale. I suoi corsi sono molto seguiti e ora entriamo nel vivo dei 400 anni dalla sua nascita. Faremo una pubblicazione che spieghi chi siamo mentre ci approcciamo al futuro con cautela, ad esempio cercando di allargare i nostri pubblici verso professioni che possono avere una specifica esigenza di esposizione al sapere filosofico ed umanistico, come i medici. Senza dimenticare categorie vulnerabili come le persone in carcere". Il docente Unimore è nel suo ufficio a pochi metri dal celebre salone dei Cardinali. Nei suoi studi Zanetti si occupa a esempio del pensiero di Aristotele e Vico, dei rapporti tra diritto e morale, della riflessione sulle discriminazione in ambito giuridico.

Professore com’è coordinare la FSC?

"Io la conoscevo soprattutto come sede di importanti conferenze pubbliche, vi ho anche partecipato come relatore anni fa, ora mi sono reso conto che è molto amata in città. L’emergenza del covid, fortunatamente, non ha distrutto questa istituzione dove ci sono anche gli studenti del meno noto, ma fondamentale Collegio. C’è anche una biblioteca importante, aperta tutti i giorni feriali. Ma in effetti sto ancora prendendo confidenza con molti aspetti di una macchina articolata e potente: sono fortunato, perché la situazione che ho trovato era già ben strutturata, per opera di chi mi ha preceduto qui, il professor Carlo Altini".

Quali le prime novità?

"E’ appena partito – diretto dal Centro Culturale curato da Giovanni Cerro - il ciclo Rivoluzioni che prevede, fra l’altro, il 17 marzo una conferenza di Elio Tavilla sulla rivoluzione giuridica nell’età delle rivoluzioni. Il 14 marzo partirà invece – nell’ambito dei lavori del Centro Studi Religiosi seguito da Stefano Suozzi - quello dedicato agli animali nelle grandi tradizioni religiose. Si tenga presente che non facciamo divulgazione, attività pur nobilissima, noi consideriamo all’altezza il nostro pubblico e così lo sfidiamo. Penso una cosa".

Dica.

"E’ consolante vedere che c’è un’altra Italia al fianco di quella della superficialità mediatica, e dell’odio online, una Italia magari non maggioritaria, ma agguerrita e forte".