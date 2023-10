San Cesario, chiude una filiale storica

La filiale Bper di San Cesario sul Panaro chiuderà i battenti entro il 31 dicembre di quest’anno. La conferma, su richiesta del Carlino, è arrivata dalla stessa Bper. La notizia sta già circolando da giorni in paese, suscitando preoccupazione tra la popolazione. I correntisti Bper, sostanzialmente, avvertono il venire meno di uno storico servizio. "Ora sul nostro territorio – fa notare un cittadino – rimarremo solo con una filiale di Unicredit, che però a San Cesario è aperta due giorni la settimana". Bper, nel suo piano di razionalizzazione ed efficientamento della propria rete di filiali, ha già definito anche quale sarà la filiale che assorbirà i clienti sancesaresi: si tratta di quella di Spilamberto, a cinque chilometri. Rimarranno comunque aperte e attive le filiali Bper di Piumazzo e di Castelfranco Emilia. Dall’amministrazione comunale di San Cesario, intanto, fanno sapere che la notizia di questa chiusura è arrivata e che il Comune contatterà direttamente Bper per verificare la situazione e capire se questa scelta aziendale non lascia spazio ad alternative, come in effetti finora sembra.

m.ped.