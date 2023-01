San Cesario, il consigliere Zanoli: "Pollaio abusivo a Villa Boschetti" Il Comune promette verifiche

"C’è un pollaio abusivo nel parco di Villa Boschetti". A denunciarlo è il consigliere di opposizione Mirco Zanoli, capogruppo di "Rinascita locale", che spiega: "Ieri pomeriggio, a seguito delle segnalazioni ricevute da alcuni cittadini, ho verificato personalmente la presenza di un pollaio nel parco di Villa Boschetti. Ci sono infatti diversi polli che razzolano in questo parco, contribuendo a dequalificare il decoro che dovrebbero avere questo monumento e le sue pertinenze. Non mi risulta tra l’altro sia la prima volta che capita una cosa del genere: già per il passato, mi sono stati segnalati episodi simili. Quello che oggi si può vedere, in ogni caso, sono alcuni polli che razzolano nel parco, con tanto di mangiatoia predisposta evidentemente da qualcuno. Chissà se nei fondi del Pnrr annunciati dal nostro sindaco per la riqualificazione di Villa Boschetti – chiude sarcasticamente Zanoli – è prevista anche la ristrutturazione di questo pollaio". Il consigliere di opposizione, sempre ieri, ha informato della situazione anche il responsabile del servizio tecnico manutentivo del Comune e il comandante della polizia locale. "Viste le segnalazioni di cittadini – si legge tra l’altro nella missiva di Zanoli – sono a richiedere urgentemente informazioni relativamente a un presunto pollaio che sarebbe presente nell’area di pertinenza di Villa Boschetti. Esigo di sapere se effettivamente gli animali siano presenti e in caso di risposta affermativa di chi siano e se la cosa sia autorizzata. In caso contrario, ovvero se la cosa fosse abusiva, chiedo di intervenire al più presto per ristabilire il decoro dell’area". Proprio il responsabile dei lavori pubblici e del servizio tecnico manutentivo, Eugenio Abate, ha risposto: "Da alcune settimane, nell’area cortiliva posta a sud del fabbricato di Villa Boschetti, sono effettivamente presenti alcune galline, tuttavia non siamo in presenza di un pollaio autorizzato. Nei prossimi giorni verificheremo la situazione e l’effettiva quantità di galline per valutare se siano garantite le condizioni di decoro, pulizia e ordine, definendo altresì se sia opportuno provvedere alla cattura degli esemplari". m.ped.