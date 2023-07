San Cesario, il sindaco: "Cave, chiederemo la rimozione dei due frantoi lungo il fiume"

Sulla questione delle cave di ghiaia a San Cesario, tornate d’attualità in questi giorni con interventi da parte delle minoranze consigliari e del Comitato Altolà Cave, interviene ora il sindaco di San Cesario, Francesco Zuffi, illustrando la linea dell’amministrazione comunale. "Il 20 giugno scorso – spiega il primo cittadino – abbiamo approvato in consiglio comunale un ordine del giorno proposto dalla maggioranza che formalizza sostanzialmente dichiarazioni che avevo già espresso in più occasioni. Con questo ordine del giorno l’amministrazione comunale chiede infatti la rimozione dei due frantoi sul fiume Panaro che erano di proprietà della Granulati Donnini (ora come noto in liquidazione giudiziale, ndr) e la rivalutazione del permesso di costruire del nuovo frantoio di Altolà. Questo ordine del giorno è stato insomma un passaggio molto utile, a livello formale, anche per sgombrare il campo da certe soluzioni proposte dalle minoranze e di fatto non attuabili. Sono poi soddisfatto dell’incontro avuto col Comitato Altolà Cave, perché ho avuto modo di esporre tutta l’attuale complessità della situazione. Unica precisazione che mi sento di fare dopo le loro dichiarazioni, è che il dialogo tra amministrazione comunale e curatore fallimentare della Granulati Donnini c’è e non è affatto assente. Il fatto è che il curatore, ovviamente, deve tenere conto degli obblighi di legge, e non è detto quindi che accolga tutti i desiderata del Comune di San Cesario. Già a fine anno, potremo avere probabilmente qualche certezza in più sull’evolversi della situazione. Sicuramente si aprirà un dialogo col soggetto a cui sarà assegnata l’asta giudiziaria e le nostre richieste saranno molto chiare: rimozione dei due frantoi, ridiscussione sul nuovo il cui permesso risale agli accordi del 2013, ripristini delle cave attive e di quelle concluse". m.ped.