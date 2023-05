San Cesario, Luppolandia per la solidarietà

Doppia inaugurazione ieri a San Cesario. Assieme all’apertura dell’edizione 2023 di Luppolandia Brewery Fest, la festa della birra che si svolgerà nel parco di Villa Boschetti oggi e domani e poi ancora il 10 e 11 giugno prossimi (stand di birrifici artigianali e specialità gastronomiche) è stato infatti anche tagliato il nastro per un nuovo defibrillatore che è stato posizionato proprio all’interno di Villa Boschetti. A donare questo strumento salva-vita, è stata la stessa associazione che organizza la festa della birra: Luppolandia aps. Il presidente Luca Bompani ha spiegato: "Abbiamo donato un defibrillatore perché può contribuire a salvare vite. Ma vogliamo anche organizzare occasioni, assieme alla Croce Blu, affinchè sempre più cittadini imparino a usarlo". L’investimento è stato di circa 1900 euro, coperti con parte del ricavato della festa 2022. Nessun dubbio, invece, su a chi rivolgere l’attenzione per la festa di quest’anno. "Parte del ricavato di Luppolandia 2023 – ha confermato Bompani – andrà all’emergenza alluvione in Romagna". Il sindaco di San Cesario, Francesco Zuffi (accompagnato tra gli altri dal consigliere Roberto Formentini), ha aggiunto: "Ringrazio tutti i volontari di Luppolandia che hanno voluto fare un’importante donazione dimostrando sensibilità per il territorio. Villa Boschetti avrà a disposizione uno strumento in più di sicurezza, che sarà utile per gli eventi". m.ped.