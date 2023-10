San Cesario, raccolta firme per salvare la filiale

Non cambierà probabilmente la decisione che è già stata presa, ma a San Cesario ci si prova. E’ infatti partita in questi giorni una raccolta firme per manifestare a Bper che la chiusura della filiale di San Cesario sul Panaro, prevista entro dicembre, causerà disagi a diversi correntisti locali. Il testo della raccolta firme, indirizzata al sindaco Francesco Zuffi, al quale sarà poi chiesto di presentare l’istanza a Bper, lascia spazio a ben pochi dubbi. Come "obiettivo" c’è infatti quello di "fare capire alla direzione bancaria che questa decisione causerà disagi non indifferenti a chi è cliente da anni e ai cittadini che non hanno la possibilità di spostarsi nelle altre filiali e saranno costretti a non usufruire del servizio". La filiale in Bper, in Corso Vittorio Veneto 127A, chiuderà infatti i battenti entro la fine di dicembre, come confermato nei giorni scorsi dallo stesso istituto bancario.