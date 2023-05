San Dalmazio, crolla il vecchio edificio

È crollato interamente durante la notte tra venerdì e sabato l’edificio fatiscente posto in San Dalmazio di Serramazzoni, che l’altro ieri aveva comportato la chiusura della strada provinciale 21 per motivi precauzionali di sicurezza. Ieri sono state rimosse le macerie dalla strada, che è stata quindi riaperta al traffico, poiché non esiste più alcun pericolo per chi transita in quel luogo. La chiusura di quel tratto della provinciale 21 era stato deciso l’altro ieri a seguito del crollo parziale della copertura dell’edificio abbandonato da tempo e prospiciente l’arteria.

w.b.