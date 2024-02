Modena, 5 febbraio 2024 – Un incendio si è sviluppato in un trasformatore nella centrale elettrica di Terna a San Damaso, in via Vignolese 1161. Prima dell’intervento dei vigili del fuoco, a causa dell’altissima tensione, parliamo di 380mila volt, è stato necessario attivare le procedure di disamilmentazione della centrale. Sul posto, per domare le fiamme, due squadre di vigili del fuoco e personale di Terna.