San Damaso, incendio in una centrale elettrica da 380mila volt

Era poco prima dell’alba quando, ieri mattina, una nube di fumo nero si è sprigionata dalle campagne intorno a San Damaso.

Alle 6.20 circa, infatti, le fiamme hanno iniziato a divampare: un grosso incendio ha interessato la centrale Terna, situata accanto a strada Vignolese.

La nube nera era visibile anche a diversi chilometri di distanza e il fumo ha continuato ad essere ben visibile per tutta la mattinata. Sul posto, per domare le fiamme, sono arrivati immediatamente i Vigili del Fuoco. Per intervenire sull’impianto ad altissima tensione (380.000 volt) è stato necessario attivare le procedure di disalimentazione prima di effettuare lo spegnimento. Nel dettaglio, sono state impegnate due squadre dei pompieri di Modena e il personale di Terna, società che gestisce l’impianto.

"Terna informa che questa mattina (ieri mattina, ndr) nella stazione elettrica in località San Damaso nel Modenese, un guasto al componente di un trasformatore presente nell’area dell’impianto ha generato l’incendio dell’apparecchiatura – ha fatto sapere nel pomeriggio la società –. L’evento, le cui cause sono in corso di accertamento, non ha causato danni a persone e non ha avuto conseguenze sul servizio elettrico delle utenze locali".

I tecnici di Terna "si sono prontamente attivati per consentire l’intervento dei Vigili del Fuoco e le attività di spegnimento dell’incendio, che risulta estinto".

Attimi di paura, insomma, generati a causa di un guasto a un trasformatore nella centrale elettrica, che hanno visto così la giornata di ieri incominciare con le fiamme. Fortunatamente però, non si sono verificati feriti.