San Damaso, Poste chiuse. La risposta dopo le proteste: "L’ufficio sarà presto riaperto"

Non vi è alcuna intenzione di chiudere, a breve sarà presentato il nuovo progetto. È quanto fanno sapere da Poste dopo la protesta dei residenti di San Damaso, pubblicata ieri, per la prolungata chiusura della sede di via Vignolese 1237. Dopo un colpo dei banditi avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 dicembre dell’anno scorso, quando ignoti hanno fatto saltare il dispositivo Atm (nella foto), l’ufficio è stato chiuso, lasciando la frazione senza servizio. La banda di ladri ha inserito dell’esplosivo all’interno dello sportello, la deflagrazione ha scardinato completamente l’ingranaggio del bancomat e danneggiato l’ingresso dell’ufficio, dove la porta a vetri è andata in frantumi.

Nella lettera i cittadini facevano presente che "il timore è che gli sportelli non aprano più. Eppure l’ufficio era utilizzato da tanti residenti di San Damaso e, trovandosi sulla Vignolese, serviva anche tanti automobilisti di passaggio. È un disagio per noi, anche perché in tanti utilizzano servizi finanziari e hanno bisogno di recarsi allo sportello".

Da Poste, interpellati in proposito, riferiscono che non c’è alcuna intenzione di chiudere. I danni sono ingenti, andranno quantificati e successivamente sarà presentato un progetto per la riapertura.

Intanto il caso finisce in Consiglio comunale. "Perché non è stato ancora aperto l’ufficio postale di San Damaso?". A presentare l’interrogazione sono i consiglieri comunali del Pd Stefano Manicardi e Fabio Poggi che riprendono le rimostranze dei residenti. L’ufficio postale, dotato di sportello automatico Atm (Postamat), è considerato un punto di riferimento importante. Ad oggi, il dispositivo ATM non è stato ripristinato e non è noto un piano di riapertura. "Questa situazione sta causando notevoli disagi, soprattutto per le persone anziane e per coloro che hanno difficoltà a spostarsi verso altre zone della città".

Nell’interrogazione si chiede al sindaco e alla giunta se sono a conoscenza del motivo per cui l’ufficio postale non è stato ancora riaperto, "quali sono le tempistiche previste per la riapertura e quali sono le intenzioni di Poste Italiane in merito al futuro dell’ufficio". Si chiede inoltre se sono a conoscenza di eventuali intenzioni di Poste Italiane in merito a chiusure, aperture o modifiche di uffici postali nella città e quali sono le intenzioni in merito all’attivazione del progetto Polis sul territorio modenese per superare ’il digital divide’ nei piccoli centri che prevede tra le linee di intervento uno ’sportello unico’ per semplificare la vita dei cittadini "equilibrando le possibilità garantite ai residenti dei grandi centri urbani".

Gianpaolo Annese