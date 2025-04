San Domenico, la chiesa ritrovata. I tecnici presentano i restauri e l’imponente consolidamento

La chiesa di San Domenico, con la sua enorme cupola che si eleva fino a più di quaranta metri sopra l’aula ellettica, è certamente la più imponente di Modena. Del resto, venne eretta nei primi anni del Settecento come chiesa di rappresentanza degli Estensi, che dimoravano proprio a fianco, nel sontuoso Palazzo Ducale. Il terremoto del 2012 l’aveva ferita, e la chiesa è rimasta chiusa a lungo: lo scorso autunno, la riapertura è stata salutata come un segno di ripartenza e di nuova speranza.

Sabato 5 aprile alle 17 in San Domenico, l’architetto Elena Silvestri e l’ingegner Alessandro Lometti, che hanno diretto le opere di restauro, presenteranno e illustreranno i lavori di consolidamento che sono stati eseguiti, le tecniche di intervento e anche alcune curiosità storico – artistiche su questo nobile, amato luogo di culto che custodisce anche un meraviglioso gruppo scultoreo in terracotta di Antonio Begarelli, con Gesù in casa di Marta e Maria.

"Il terremoto – spiega l’architetto Silvestri – aveva provocato il manifestarsi di numerose lesioni sulle murature, sulle volte, sugli archi, sulla cupola e sul campanile. Il progetto di riparazione e rafforzamento locale ha previsto la messa in opera di numerosi tiranti in acciaio alle imposte degli archi, di cui la chiesa era priva, per collegare tutte le strutture murarie e limitare così l’attivazione dei meccanismi innescati dalle scosse sismiche". Atri interventi hanno riguardato le volte, consolidate mediante la fasciatura dell’estradosso con fibre in acciaio.

Le lesioni delle murature sono state riparate con iniezioni con malte a base di calce, per ricostituire la continuità muraria, e gli intonaci della cupola, a rischio di distacco, sono stati restaurati.

"È stato effettuato un importante intervento di consolidamento delle murature e della guglia del campanile, già compromesso dai sismi del passato, e si è provveduto al restauro delle basi monumentali delle croci presenti sulla sommità del campanile e della facciata – aggiunge Elena Silvestri –. Nell’ambito dei lavori si è potuta restaurare anche la cappellina ovale della Beata Vergine Addolorata, che da tempo era in stato di grave degrado. Le opere d’arte presenti nella chiesa sono state attentamente protette durante le fasi di restauro". I lavori, finanziati dalla Regione, sono stati realizzati in due stralci successivi, entrambi affidati all’impresa Leonardo, con la supervisione del Rup ingegner Giorgio Piacentini, la collaborazione dell’Ufficio Ricostruzione dell’Arcidiocesi di Modena e il benestare della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio.

Sulla storia della chiesa di San Domenico è stato pubblicato un pregiato volume, a cura di Graziella Martinelli Braglia (con la prefazione dell’arcivescovo Erio Castellucci), che verrà presentato domenica 11 maggio.

s. m.