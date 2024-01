San Felice, all’Auditorium una rassegna dedicata a Pupi Avati

Prosegue l’impegno della Pro Loco di San Felice per animare la vita sociale e culturale della città. Impegnata ad affiancare l’amministrazione ora la Pro Loco si ripresenta con una rassegna cinematografica di grandi pellicole, che guardano soprattutto ad uno dei grandi registi italiani del nostro tempo. Molte delle proposte, infatti, portano la firma del regista bolognese Pupi Avati. Ospitata per tutta la durata all’Auditorium comunale di viale Campi, la rassegna prende il via domani sera, 11 gennaio, alle 21.00. Il primo film in programma è "Lei mi parla ancora" del 2021 di Pupi Avati, tratto dall’omonimo romanzo, di memorie edite e inedite di un farmacista scritto nel 2016 a 95 anni da Giuseppe Sgarbi e poi ripubblicato nel 2021. Si tratta di un film nostalgico pieno di tenerezza e imbevuto del garbo antico del suo fragile protagonista. Nino, che ha perso la moglie, aprirà le sue confidenze alla figlia e insieme rintracceranno la grande storia d’amore fra due coniugi che si sono creduti immortali in virtù del "gran bene che si sono sempre voluti". Le altre proiezioni proseguiranno con cadenza settimanale proponendo il 18 gennaio "Alla vita" di Stephane Freiss, e poi ancora il 25 gennaio "Il papà di Giovanna" di Pupi Avati. Il 1° febbraio tocca a "Nomadland" di Chloé Zhao; "Il figlio più piccolo" di Pupi Avati l’8 febbraio; "La cena perfetta" di Davide Minnella il 15 febbraio; il 22 febbraio "Il cuore grande delle ragazze" di Pupi Avati; il 7 marzo "Nel nome della terra" di Edouard Bergeon; il 21 marzo "La via degli angeli" di Pupi Avati e per chiudere il 28 marzo "Tutti defunti… tranne i morti" di Pupi Avati. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di San Felice.

Alberto Greco