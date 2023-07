San Felice, Corob dona 15 biciclette per promuovere la mobilità sostenibile

L’amministrazione comunale di San Felice sempre più determinata a conseguire il traguardo della diminuzione di gas serra, favorendo la mobilità lenta e il progressivo abbandono dell’auto per gli spostamenti interni. A questo traguardo mira la donazione decisa da Corob spa San Felice, azienda leader mondiale di servizi avanzati per sistemi tintometrici, che in collaborazione con la cooperativa sociale La Zerla di Mirandola e con il patrocinio del Comune di San Felice, ha promosso l’iniziativa: "Regalare una bicicletta cambia la vita". Un gruppo di 15 nuclei familiari, individuati dai servizi sociali del comune in sinergia con Caritas, ha ricevuto nei giorni scorsi una bicicletta, prodotta dalle persone diversamente abili impiegate presso la cooperativa sociale mirandolese. La consegna delle bici consentirà di far apprezzare i 21 km di ciclabile realizzati nel territorio comunale, cui si sono aggiunti i 5 km della Ciclovia del Sole. Tutte le bici donate sono recuperate e ricondizionate nello spirito del riciclo "concetto – spiegano dall’azienda sanfeliciana–importante: tutti dobbiamo fare qualcosa per la sostenibilità".

Alberto Greco