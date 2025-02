"San Felice, costretti ad aumentare l’Imu"

Il bilancio 2025 e quello del triennio 2025-2027 a San Felice, condizionato da consistenti riduzioni di entrate, contenziosi, indebitamento e la necessità di portare a termine la ricostruzione pubblica, specie per le parti più identitarie come lo storico Teatro e Torre Borgo. L’amministrazione non si nasconde le difficoltà, descritta nelle parole del sindaco Michele Goldoni e del vice Gian Paolo Cirelli, con delega al Bilancio. La manovra di quest’anno ammonta a circa 10 milioni di euro, ma si è dovuto operare tenendo conto che il Comune è stato costretto a fronteggiare mancate entrate per circa 1.200.000 euro dovuti alla riduzione dei trasferimenti statali, all’accantonamento obbligatorio per rinnovo del contratto nazionale del personale, alla mancata erogazione dei dividenti Aimag (per il 2024 un "buco" di circa 400 mila euro), al mancato riconoscimento dell’Imu immobili inagibili legata al sisma (altri 150.000 euro). Poi c’è il contenzioso legato ai 7 impianti di fotovoltaico posseduti dal Comune sui quali pende una contestazione di artato frazionamento da parte del Gestore dei servizi energetici (Gse): se la decurtazione tariffaria conseguente venisse confermata dal TAR, nonostante il ricorso opposto, il Comune dovrebbe restituire circa 1.200.000 euro. A tutto questo va aggiunta la complicata situazione debitoria ereditata, che ammonta ad un debito residuo di circa 11.000.000 euro di capitale. La conseguenza è l’innalzamento dell’Imu che passa dall’9 per 1000 al 10 per 1000. "Ci rendiamo conto che l’adeguamento dell’Imu è una scelta impopolare che non abbiamo adottato a cuor leggero, ma purtroppo non c’erano alternative – ha dichiarato Cirelli – Di fronte a queste difficoltà, si è reso necessario anche attuare una revisione accurata delle spese".

Alberto Greco