San Felice diventa il Villaggio Fantozzi

di Stefano Marchetti

In un capannone che fu della Del Monte sta nascendo la piccola città del ragionier Fantozzi Ugo. "Sarà una scenografia di 250 metri quadri, tutta realizzata con materiali di recupero – annuncia entusiasta Roberto Gavioli che ci sta lavorando da mesi – Abbiamo ricostruito anche la scalinata della Corazzata Potemkin, sette metri: la metteremo in piazza Matteotti". Eh sì, San Felice sul Panaro si prepara a trasformarsi nel "Villaggio Fantozzi", la cittadina del mitico (e sfigatissimo) ragioniere che fu creato e impersonato dal Villaggio con la V maiuscola, straordinario attore e incredibile ‘maschera’. Domenica 1° ottobre per le strade di San Felice vedremo girare il ragionier Ugo con la signora Pina, la figlia Mariangela, ma anche il ragionier Filini, superorganizzatore di improbabili eventi, il ragionier Calboni e il ‘sogno proibito’ di tutti, ovvero l’inafferabile signorina Silvani. Più di duecento attori e figuranti daranno vita a questo grande omaggio a Paolo Villaggio e alle sue creature. "Abbiamo iniziato a pensarci già diversi anni fa", spiega Federico Mazzoli, responsabile commerciale della Banca Sanfelice 1893, principale sponsor dell’iniziativa. "E quando Elisabetta Villaggio, figlia di Paolo, è venuta qui a San Felice e ci ha dato il suo ok, ci siamo lanciati con ancor più convinzione in questa bella avventura", aggiunge Roberto Gatti, regista di tutta la manifestazione.

"In questo Villaggio Fantozzi siamo dentro tutti, perché è fatto di tante persone che collaborano", osserva Michele Goldoni, sindaco di San Felice. E in effetti, ognuno di noi porta in sé un ‘pezzetto’ del ragionier Fantozzi: tutti noi, qualche volta, abbiamo dovuto subire una sconfitta, ci siamo sentiti perdenti o schiacciati dai potenti, però poi magari abbiamo avuto la nostra riscossa. Allora, prepariamoci a ‘tuffarci’ nelle atmosfere dei film di Fantozzi: accanto alla Rocca e nel centro di San Felice nascerà anche la ‘Trattoria del Curvone’, ci sarà l’ufficio del Megapresidente Arcangelo, ci sarà perfino il campo di tennis del "Batti lei!", e in più un raduno di Bianchine e – nella mattinata della domenica – anche la terribile Coppa Cobram, la gara ciclistica più malconcia del mondo. Elisabetta Villaggio sarà protagonista di una tavola rotonda già nella prima serata di sabato 30 settembre, poi domenica presenterà il suo libro dedicato al papà.

Sui social già si scaldano i motori, grazie ai video realizzati dal regista Paolo Galassi che ha riproposto le scene iconiche dei film, fra cui la partita fra scapoli e ammogliati, finita in un lago di fango ("Abbiamo dovuto scavare un campo per riempirlo d’acqua", ridono gli organizzatori). Nascerà anche un docufilm che racconterà l’evento. E da tutta Italia stanno fioccando le adesioni: arriveranno pullman anche da Roma e da Genova. Il "Villaggio Fantozzi" sarà infatti abbinato anche a un concorso fotografico, coordinato dal PhotoClub Eyes, presieduto da Luca Monelli. I premi in palio sono allettanti: una minicrociera nel Mediterraneo, una macchina fotografica Fuji, un buono da 500 euro per materiale fotografico. "Già nelle varie edizioni di ‘Magico’ il contest ha riscosso un’enorme partecipazione: un anno ci furono addirittura 1600 fotografi", dice Monelli. Di sicuro il "Villaggio Fantozzi" (con tante animazioni, la Strana Coppia di Radio Bruno, Dj Herbie, vetrine a tema e mille sorprese) si proporrà come una festa per tutti. E soprattutto per lui, quel ragioniere sempre bastonato che, almeno a San Felice, sarà celebrato come un re.