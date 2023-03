San Felice, ladri in piscina Forzati vari armadietti

Ladri in cerca di soldi l’altra notte alla piscina "Agua center" in via Giuseppe Garibaldi a San Felice. Aggirata la recinzione, i malviventi hanno forzato la porta d’ingresso facendo irruzione negli spogliatoi e nell’ufficio della direzione. "L’allarme innescato dall’intrusione – racconta un’addetta – ha messo fretta e affanno ai malviventi. La spasmodica ricerca di spiccioli si è concentrata negli spogliatoi dove hanno forzato vari armadietti inoltre, nella sede della direzione, hanno messo tutto a soqquadro. Infine hanno fallito il tentativo di forzare, per rubarne le monete, i distributori di bevande e caffè".

Ovviamente, a testimoniare la nuova intrusione dei malviventi, restano i danni che il responsabile della piscina ha denunciato ai carabinieri di San Felice. Flavio Viani