San Felice piazza la cinquina . Bretta junior per il Finale

Scatterà domenica 8 settembre (preceduta il 25 agosto dal primo turno di Coppa) la prima storica stagione in Serie D della Cittadella, che ha annunciato Cristian Santori, ex Modena Cavezzo Futsal, come preparatore atletico. In Eccellenza il Terre di Castelli conferma il centrocampista 2000 Luca Pigozzi. In Promozione prende forma il San Felice, col dg Agostino Reggiani e il team manager Stefano Reggiani al fianco di mister Raffaele Pizzo: le 5 novità sono il difensore Yassine Helatimi (’97), centrale ex Suzzara, Piacenza, Clivense e l’anno scorso al Cavriago, il centrocampista 2002 Leonardo Pacilli ex Suzzara che arriva dal Governolo (con cui ha fatto Eccellenza e Promozione), il trequartista Alessandro Giovannini (2002) scuola Mantova, poi Campagnola, Correggese in D e dopo un infortunio a Reggiolo, poi il centrocampista Gabriele Ilari (2004) ex Parma che arriva dalla Pontenurese, mentre dalla Juniores è stato promosso l’attaccante 2005 Manuele Masuzzo ex Solierese.

In Prima il difensore Marco Morisi (‘88) torna al Valsa Savignano dalla Bazzanese. In Seconda lo Junior Finale annuncia fra i pali il figlio d’arte Nicolò Bretta (2003), ex giovanili Persiceto, Zola e La Pieve prima di passare al Galeazza. Il Real Maranello inserisce l’attaccante ’90 Luca Iacchetta ex Madonna di Sotto, Ubersetto e Junior Fiorano e l’esterno d’attacco Vincenzo Marino (2000) dal Levizzano.

RIPESCAGGI. Il Crer ha ufficializzato i ripescaggi in Seconda di San Vito ed Eagles Virtus Ancora. Certo anche quello del Fox Serra in Prima, che è la prima esclusa ad oggi ma ci sono 4 società che rinunciano alla Prima: l’ufficialità arriverà alla chiusura delle iscrizioni.

