San Felice, prima la paura poi il tris sul Fiorano

SAN FELICE

3

FIORANO

1

SAN FELICE: Neri, Tudini Bellei, Tosse, Sarti, Ruopolo, Sentieri, Haddaji (28’st Roccato), Marchesini (41’st Bernabiti), Carpeggiani (38’st Ndrejaj), Iazzetta, Fontana. A disp. Pivanti, Adsaoui, Gentile, Balboni, Ermeni, Masuzzo. All. Barbi.

FIORANO: Briglia, Hoxha, Kwakye, Torlai, Hardy (28’st Ienna), Mastroleo, Canalini, Olmi, Malivojevic (44’st Cervino), Bianchini (44’st Anang), Francioso. A disp. Baciocchi, Wusu, Hadine, Rrushi, Amartey, Angelillis. All. Nobile.

Arbitro: Alberani di Ravenna

Reti: 6’ Kwakye, 12’ Haddaji, 18’ Marchesini, 35’st (rig.) Sarti

Il Fiorano si illude in avvio, poi è il San Felice a prendersi il derby salvezza del "Bergamini" che permette alla squadra di Barbi di uscire subito dopo appena 7 giorni dalla zona playout, men tre lascia i biancorossi al terz’ultimo posto.

Primo tempo spumeggiante e molto vivace, con ritmo alto, belle giocate e tre reti nei primi 18’. Al 3’ da calcio d’angolo per il San Felice si innesca il contropiede del Fiorano che rapidamente cambia il fronte di gioco e trova il gol con Kwakye bravo a trafiggere il rientrante Neri. Al 9’ Bianchini di testa va vicino al 2-0 fioranese.

Al 12’ discesa di Fontana sulla sinistra, passaggio rasoterra in mezzo all’area dove arriva Haddaji che insacca il facile gol del pareggio.

Al 18’ la squadra giallorossa completa il ribaltone: ancora un Fontana scatenato sulla sinistra pennella in mezzo all’area, inserimento magistrale di Marchesini che di testa trafigge Briglia. Al 23’ errore di Ruopolo nella gestione palla, gliela ruba in pressione Malivojevic che calcia con forza, ma un Neri prodigioso devia in angolo.

Prima del riposo conclusione al volo da fuori area di Haddaji, vola Beriglia che mette in angolo. Nella ripresa il Fiorano cerca il pari, ma non è mai pericoloso veramente. Al 17’ Sarti firma il tris ma la rete è annullata per offside.

Al 32’ calcio d’angolo di Iazzetta, colpo di testa di Sentieri e palla alta sopra la traversa. Al 35’ la gara si chiude definitivamente con il rigore per il San Felice: dal dischetto si presenta Sarti che spiazza l’estremo difensore del Fiorano.

Al 39’ col Fiorano tutto avanti contropiede San Felice quattro contro due, palla appoggiata per Sarti che in diagonale trova la grande risposta di Briglia a evitare il poker.