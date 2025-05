San Felice:. Torre Borgo, ok al restauro

Dopo il Teatro, anche per Torre Borgo, altro bene simbolo della comunità sanfeliciana, si sta per scrivere il capitolo inizio lavori restauro, dopo i danni subiti a seguito del sisma del 2012. Non c’è ancora una data precisa, ma negli ambienti dell’amministrazione si confida che potrebbero iniziare entro l’anno. La speranza di aggiungere alla ricostruzione un altro pezzo della identità storica del paese è legittimata dal via libera, giunto il 28 aprile, da parte dell’Agenzia Ricostruzioni della Regione Emilia-Romagna all’esecuzione dei lavori di ricostruzione e restauro della Torre di via Terrapieni 114. Il nulla osta definitivo, fa seguito a quelli giunti da Soprintendenza e Sismica, e conclude di fatto l’iter approvativo dell’opera. Rimossi gli ostacoli burocratici, l’amministrazione a breve dovrebbe essere nelle condizioni di avviare le procedure di gara per l’affidamento dei lavori.

Alberto Greco