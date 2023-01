San Felice, tre amici condannati: pestaggio per un debito di droga

Organizzarono una spedizione punitiva nei confronti di un giovane che doveva loro circa cento euro per un debito di droga. Non solo lo aggredirono fisicamaente, causandogli lesioni ma lo rapinarono anche del monopattino. Ieri i tre responsabili, due ghanesi e un marocchino di 20 anni, tutti regolari, sono stati giudicati con rito abbreviato. I tre, accusati di rapina, lesioni e spaccio sono stati condannati a due anni e mezzo di reclusione. L’episodio è avvenuto a maggio del 2021 a San Felice. In sostanza la vittima, un giovane italiano, è stata aggredita per un debito di droga di poco più di 100 euro. Per fargliela pagare il trio lo aveva raggiunto e preso a calci e pugni e, appunto, rapinato del monopattino. Il pm ieri aveva chiesto 4 anni e mezzo per uno dei giovani e 5 anni per gli altri due amici. Il giudice ha concesso le attenuanti ma non la sospensione condizionale nonostante i ragazzi fossero incensurati. La difesa farà appello.