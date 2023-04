San Filippo Neri sotto la lente "Minori, il garante intervenga: come sono gestiti i ragazzi?"

di Stefano Luppi

"Per analizzare la situazione alla Fondazione San Filippo Neri – annuncia Antonio Platis, capogruppo provinciale di Forza Italia – chiediamo l’intervento del garante dei diritti dell’infanzia di Bologna a cui mandiamo le carte in modo che faccia i dovuti accertamenti previsti".

Non accenna a placarsi la richiesta di trasparenza dell’opposizione relativa all’antico ente - di derivazione della Provincia, oggi autonomo con cda nominato dall’ente locale presieduto da Fabio Braglia - che gestisce in due strutture 20 minori stranieri non accompagnati. Una situazione delicata visto che a più riprese sono stati segnalati episodi di microcriminalità da parte di ospiti minorenni, così Forza Italia chiede di vederci chiaro.

"Al Garante – prosegue Platis – chiediamo di capire se questi stranieri di minore età siano davvero inseriti secondo quanto recitano le normative del 2017. Finalmente oggi disponiamo di tutti i dati anche se in consiglio provinciale il sindaco Muzzarelli, vice presidente della Provincia, al momento delle risposte ha lasciato l’aula. C’è una discrepanza grave tra normativa e realtà: le carte di Comune e Regione parlano per la Neri di quattro educatori, controllori di questi ragazzi, per turno, ma nei fatti ne risultano solo due e in alcune occasioni addirittura solo uno. C’è stato un vero e proprio gelo quando abbiamo trattato l’argomento e anche la presidente della Fondazione Neri Borellini deve venire a riferire in consiglio, visto che la settimana scorsa non si è presentata".

Il consigliere Platis infine ricorda i numeri: "Abbiamo messo insieme i bilanci dal 2018 a oggi, da cui risulta che sono 380mila gli euro che il pubblico dà alla Neri per la gestione dei minori, persone per cui gli enti percepiscono l’altissima cifra di 75 euro cadauno al giorno. Alla Neri i minori sono collocati in due modi: alla Comunità per l’autonomia sono in 12 mentre altri 8 sono ospitati in due appartamenti. Abbiamo infine calcolato che nel 2020 la gestione dei 200 minori non accompagnati presenti sul territorio modenesi è costata 2 milioni e 69mila euro".

A dare una mano al collega di partito è Piergiulio Giacobazzi: "Faremo anche una interrogazione al Comune per fare estrema chiarezza. Qui e anche relativamente agli altri bandi e strutture che occupano gli stranieri. Occorre capire con precisione se la situazione sia esattamente come richiesto dal bando".