San Francesco, addio isola ecologica: "Panchine e aiuole entro maggio" A Modena, in piazzale San Francesco, è in corso la trasformazione dell'isola ecologica interrata in un'area verde con panchine, in linea con il nuovo modello di raccolta rifiuti. L'intervento, a cura di Hera, punta a valorizzare il centro storico e favorire la socializzazione dei cittadini.