San Francesco, restauro della chiesa Il Comune: "Polemiche strumentali"

La vicenda del recupero della storica chiesa di San Francesco a Mirandola, risalente alla fine del Duecento e pantheon dei Pico, seriamente distrutta dal terremoto del 2012 e ancora in attesa di vedere l’inizio lavori nonostante 3 milioni di euro stanziati dal ministero dei Beni culturali nel 2017, continua a fare discutere. Non sono state gradite all’amministrazione comunale le recenti prese di posizione del Comitato Pro San Francesco, sostenuti da Forza Italia, e di Italia Nostra che hanno criticato un progetto di restauro non fedele all’originale. "Il progetto definitivo, che ha attinto dal concorso di idee (le risultanze presentate nel maggio scorso ndr), è ora al vaglio della Soprintendenza e la priorità dell’amministrazione – fanno sapere dal comune – rimane quella di valorizzare la disponibilità che il Segretariato regionale del Mibact ha sempre dimostrato, prevedendo un’ulteriore occasione di condivisione, all’interno del Memoria Festival in programma a fine del mese di maggio prossimo".

Rientrare in San Francesco, permettendo che la chiesa torni ad essere officiata dai Padri francescani, "in forme e volumi che ce la restituiscano riconoscibile e sicura, resta la priorità assoluta. Per queste ragioni la stessa amministrazione ha favorevolmente condiviso la scelta del Segretariato di inserire, all’interno del bando di concorso, il mantenimento della funzione liturgica ed il ripristino dei volumi e delle forme originari, anche attraverso l’utilizzo di materiali coerenti con quelli storici e in grado di raggiungere un livello di maggiore sicurezza ai fini anti-sismici". Un altro dei punti molto contestati della rilettura di questo bene fatta dal progetto di recupero avanzato dallo Studio di architettura Gnosis di Napoli riguarda il campanile.

"Proprio la guglia sommitale del campanile – ricorda l’amministrazione – fu ritenuta fin dal maggio scorso imprescindibile per la riconoscibilità del profilo seppur riproposto in linee stilizzate". Da queste considerazioni l’amministrazione fa discendere l’invito a un "confronto serio e interessato sulla problematica" da svolgersi "nelle sedute di consiglio comunale o nelle occasioni pubbliche. Le polemiche urlate e le dichiarazioni di intenti riteniamo rappresentino più uno strumento di visibilità personale, che un reale e fattivo contributo alla restituzione della Chiesa di San Francesco alla collettività".

