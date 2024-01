San Francesco superstar

Perché tutti conoscono San Francesco? E perché è così irresistibile? Ce lo racconterà Giovanni Scifoni (nella foto) in "Fra’ – La superstar del Medioevo", monologo orchestrato con strumenti antichi, giovedì 11 al teatro Michelangelo di Modena, dove domani e mercoledì 10 andrà in scena "Come fosse amore", commedia di Marco Cavallaro: tre donne dal cuore infranto e una terapeuta... che pure cerca l’uomo ideale. Venerdì 12 al teatro Comunale di Carpi, Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi ne "Le verdi colline dell’Africa", un confronto sul teatro e la sua essenza, ricco di spunti satirici. Sabato 13 al teatro Cantelli di Vignola, Alessandro Fullin legge Fullin, ovvero uno spettacolo... leggermente autoreferenziale, e di certo esilarante.