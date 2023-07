San Lazzaro, restauro in autunno Viaggio tra i tesori della chiesetta

di Stefano Luppi

Il tempo, dentro la chiesetta di San Lazzaro di via Emilia Est, pare essersi fermato all’estate di 13 anni fa. Nel 2010 un terribile incendio devastò questo importante monumento comunale che due anni dopo rischiò molto sotto le forti scosse del sisma: non cadde, ma da allora la chiesa è sbarrata anche se da anni si parla di un restauro che a quanto dice il Comune dovrebbe partire con l’autunno. Ieri il Comune ha organizzato una visita all’interno della struttura, risalente al ‘500 su base più antica e unica parte superstite del lazzaretto degli appestati che qui è stato attivo dalla fine del XII secolo alla fine del ‘600. Presenti l’assessore ai lavori pubblici Andrea Bosi e i responsabili dell’edilizia monumentale del Comune e dei futuri lavori, gli architetti Giuseppe Mucci e Stefano Seclì, che non hanno potuto svelare agli occhi – vista la posizione davvero improba – l’ultimo tesoro che San Lazzaro ha restituito, un paio di anni fa. Si tratta degli affreschi, pubblicati al tempo dal Carlino, di tardo ‘300 o prima metà del ‘400 che sono stati riscoperti dopo secoli in un sottotetto alto da 150 a 50 centimetri, con pavimento in fragile ’cannucciato’. Impossibile mostrarli al pubblico perché si accede all’area da una piccola finestrella esterna alla chiesa e appunto per la fragilità dello spazio: gli architetti però hanno assicurato che anche questa parte verrà restaurata e le opere saranno riprodotte per via digitale. L’interno, dicevamo, sembra aver subito un bombardamento: calcinacci dappertutto, un vecchio armadio in mezzo alla navata e un box con vecchie riviste religiose. Non manca, sulla parete d’ingresso, il calendario di luglio agosto 2010 relativo alle attività di volontariato della vecchia parrocchia, ma soprattutto nella penombra ciò che si svela subito agli occhi sono i magnifici affreschi lungo le pareti. Risalgono al 1523 e negli anni ’60 del secolo scorso sono stati trasportati su tela e ricollocati qui: sono attribuiti ad Adamo e Agostino Setti, fratelli pittori modenesi che in quattordici riquadri narrano la vita di San Lazzaro e della Maddalena cui si aggiunge una Sacra Famiglia e San Giovanni Battista con San Geminiano. Tutti gli affreschi sono sormontati da un fregio a grottesche con motivi a girali, grifoni, arpie alternati a medaglioni dipinti a finto marmo, attribuiti ad Antonio Scacceri. Edificio di alto pregio artistico, dunque, sbarrato e in cattive condizioni da molto tempo. Ma qualcosa pare muoversi, spiegano l’assessore Bosi e i tecnici anche se, poiché tutti i lavori costeranno quasi un milione di euro (930mila) di cui oltre 600mila del Comune, si lavorerà a ’step’. "Dopo i danni – dice Bosi – si iniziò l’iter per il consolidamento sismico e sono anche emersi gli affreschi del ‘300. Per il primo stralcio, che dovrebbe partire in autunno, siamo impegnati dallo scorso febbraio con Soprintendenza e Regione per mettere tutto in sicurezza, prima di procedere al restauro degli affreschi del ‘500 su cui abbiamo già effettuato dei saggi tecnici". Terminano Mucci e Seclì: "Ci sono pochi documenti su San Lazzaro e molto dobbiamo desumerlo, stiamo progettando il consolidamento e i lavori per la messa in sicurezza della struttura. Faremo anche una pulitura generalizzata e gli impianti. Per gli affreschi e per quelli ritrovati serviranno altre risorse anche perché il soffitto è del ‘700 ed è storicizzato dunque non si abbatte".