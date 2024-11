’San Martino Days’, tre giorni dedicati all’Hospice

L’11 novembre, festività di San Martino, ricorre la Giornata nazionale della Cure Palliative ed è una data ‘speciale’ per la Fondazione Hospice che porta lo stesso nome del Santo. Per questa ragione l’ente ha deciso di lanciare, da quest’anno, i ‘San Martino Days’, ovvero i giorni di San Martino, dal 9 all’11 novembre. "La Fondazione ha scelto il nome di San Martino – spiega il presidente Davide Monari - proprio perché il patrono delle Cure palliative: dal generoso gesto del Santo di tagliare a metà il proprio mantello per offrire accudimento e conforto a un mendicante sfinito dalla stanchezza e dal freddo, scaturisce il senso profondo delle Cure palliative a cominciare dalla denominazione che deriva dal latino pallium, ovvero mantello". Per questo profondo legame simbolico, la Fondazione Hospice ha deciso di organizzare due eventi di finanziamento e promozione del progetto che porterà alla realizzazione del primo Hospice a servizio delle comunità dei Distretti sanitari di Carpi e Mirandola (oltre 200.000 abitanti) a Ponte Pioppa di San Possidonio, in posizione baricentrica tra Mirandola a Carpi. "E breve saranno riprese le opere di urbanizzazione previste dal progetto, preliminari alla realizzazione della struttura. La posa della prima pietra è prevista per i primi mesi del prossimo anno", aggiunge il presidente. Due gli appuntamenti per i ‘San Martino Days’: sabato 9 novembre, alle 20, alla Sala Zuccoli di Rovereto si terrà una serata conviviale in collaborazione con l’AMO di Carpi, durante la quale verranno proiettate immagini del progetto dell’Hospice. Il secondo appuntamento, istituzionale, invece in programma l’11 novembre all’Auditorium Principato di Monaco di San Possidonio: alle 15 il Comune di San Possidonio e la Fondazione Hospice presenteranno ufficialmente il progetto definitivo a tutte le Amministrazioni comunali che, insieme all’Ausl, hanno determinato con specifico atto di intesa che la realizzazione dell’Hospice a San Possidonio fosse a cura della Fondazione, nonché alle varie Autorità locali e provinciali, alle Fondazioni bancarie di Carpi, Mirandola e Modena, che sostengono finanziariamente il progetto, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali oltre che alle principali associazioni del volontariato e del terzo settore dei due Distretti sanitari coinvolti. L’evento è aperto al pubblico. Alle 18.30, nella chiesa parrocchiale di San Possidonio, monsignor Manicardi, vicario generale della Diocesi di Carpi, celebrerà la messa.