San Michele, finito il cantiere sulla provinciale

È terminato in questi giorni il cantiere che, a San Michele, ha realizzato un nuovo muro di contenimento lungo la provinciale che dal centro conduce verso la montagna.

Il muro di contenimento è stato messo in sicurezza attraverso numerosi ’micro pali’ per la lunghezza di circa 20 metri di via San Michele; l’intervento ha avuto un costo di 140mila euro.

"Proseguiamo con le opere di messa in sicurezza del territorio comunale – commenta il sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – attraverso interventi poco visibili ad un occhio non attento, ma di importanza fondamentale per la sicurezza di chi circola sulle strade.

In questi giorni – spiega il primo cittadino – inizierà un cantiere analogo, che avrà una durata di circa 2 mesi, lungo la strada per Casara".