San Michele, via alla rotatoria "Strada più scorrevole e sicura"

‘Il dado è tratto’… ‘Habemus papam’… ‘Tanto tuonò che piovve’…. L’incipit si può scegliere a piacere, ma la sostanza racconta di un altro progetto cui la Giunta Menani da’ gambe, annunciando l’avvio dei lavori per la rotatoria di San Michele, ovvero l’infrastruttura che metterà finalmente, è il caso di dire, in sicurezza l’incrocio a raso che dalla provinciale 19 che sale da Sassuolo verso Prignano interseca via del Bacino e la strada che si arrampica verso l’abitato della frazione collinare.

Nodo ‘caldissimo’ della viabilità cittadina, teatro di parecchi incidenti causati, in egual misura, dalla scarsa visibilità e da chi affronta quel tratto di strada a velocità sostenuta, della cui sistemazione con rotatoria si parla da non meno di quindici anni. Era, infatti, uno dei punti del programma di governo della giunta Caselli, ma rimase lettera morta, e rimase lettera morta anche nel corso del quinquennio di governo della giunta Pistoni: quando c’erano le risorse non c’era l’accordo con la Provincia, quando c’erano l’accordo con la provincia e una bozza di progetto non c’erano i soldi, tolti dalle casse comunali dal piano di risanamento di SGP. Oggi che SGP è in sicurezza, gli accordi con la Provincia hanno trovato una ‘quadra’ e una ‘quadra’ l’hanno trovata anche i conti ecco le prime macchine operatrici al lavoro a ridosso dell’area di cantiere per la realizzazione di un’opera sull’utilità della quale nessuno ha ai avuto di che ridire.

"Si tratta di un’opera – commenta il sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – che abbiamo promesso già dall’ultima campagna elettorale e che, finalmente, entro il mese di agosto vedrà la luce, probabilmente anche prima se il meteo sarà dalla nostra parte".

Il sindaco aggiunge come "grazie alla nuova rotatoria verranno migliorate sia la sicurezza che la fluidificazione della strada nel suo complesso": la rotatoria (39 metri di diametro esterno, asse asimmetrico rispetto alla strada esistente, corona di 7 metri sopraelevata di 15 cm rispetto alla sede stradale e parte centrale a verde) verrà realizzata in granito e in pietra naturale e costerà poco meno di 800mila euro, ovvero parecchio di più dei 600mila previsti in fase di progettazione e che si sono aggiunti strada facendo anche a causa della crescita dei costi di manodopera e materie prime: 100mila euro sono già stati finanziati dalla Provincia, 380mila il Comune li ha ottenuti, dall’accensione di un mutuo, mentre il resto sono avanzi di bilancio e fondi destinati ai capitoli relativi alla ‘manutenzione straordinaria alla viabilità’ già nella disponibilità delle casse comunali.

