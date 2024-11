San Nicolò ’sold out’, Guaitoli emoziona al pianoforte

Si respirava emozione allo stato puro venerdì sera nel Tempio di San Nicolò a Carpi, riaperto dopo dodici anni di chiusura, dal sisma del 2012. A conclusione di un momento storico per la città, il Maestro Carlo Guaitoli, pianista di fama internazionale e direttore artistico del Teatro comunale di Carpi, ha fatto risuonare la chiesa con un concerto di pianoforte dal titolo ‘Passaggi di Tempo’. Un evento straordinario su prenotazione, andato sold out in appena 14 minuti. "Quando mi è stato proposto di suonare in occasione della riapertura della chiesa – afferma Guaitoli – ho accettato con gioia, perché sono particolarmente legato a San Nicolò, è stata la chiesa della mia adolescenza. Oltre a ricevere qui i Sacramenti, frequentavo la vita della parrocchia, per me era una seconda ‘casa’". Il Maestro ha scelto di realizzare qualcosa di unico, appositamente per l’occasione, "che fosse legato alla sacralità del luogo ma al tempo stesso tenesse conto dell’acustica e dell’ambiente, per un concerto di pianoforte solo". Guaitoli si è quindi lasciato ‘ispirare’: "Un mese fa sono rientrato in San Nicolò dopo dodici anni. Ho ritrovato intatto il profumo di quella chiesa, e sono rimasto affascinato dalla spettacolare bellezza, ritrovata. Mi è come passato davanti agli occhi il film di tutti quelli che sono stati i miei anni, i momenti vissuti, quello che è cambiato, le persone importanti, quelle che purtroppo non ci sono più e con le quali ho condiviso parte del mio percorso umano e professionale. Ho avvertito il ‘contrasto’ tra quello che è rimasto intatto e ritrovato nella sua bellezza, e i tanti cambiamenti avvenuti nella mia vita in questi anni. In quel periodo stavo lavorando ad un brano di De Andrè, ‘Anime Salve’. Nel testo c’è una frase, ‘Passaggi di tempo’: era perfetta come titolo per il concerto".

Maria Silvia Cabri