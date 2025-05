San Paolo sconfitto ai rigori dal San Prospero Correggio a Campogalliano

SAN PAOLO3SAN PROSPERO COR.5(dopo i rigori, 1-1 al 120’)

SAN PAOLO: Dede, Francia (15’st Rovatti), Montecchi Mat. (15’st Marini), Crisci (10’st Sozzi), Savio, Raschi, Pivetti (28’st Gregori), Meletti, Ansaloni (10’st Bertoni), Montecchi Mar., Cavedoni. A disp. Raschi, Zanotti, Zambelli, Lodesani. All. Lodesani

SAN PROSPERO COR.: Gualdi, Vezzadini, Incerti (10’sts Fulgieri), Akari, Casali (10’sts Ferretti), Venturini, Gaioni, Parenti, Venturelli (30’st Arioli), Nappo (25’st Alberti), Boyom (10’pts Tomei). A disp. Mantovani, Guidetti, Filippini, Zanni. All. Canovi.

Arbitro: Pieri di Cesena

Reti: 30’ (rig.) Parenti, 43’st Raschi

Note: ammoniti Raschi, Sozzi, Casali, Fulgieri, Parenti. Sequenza rigori: Fulgieri gol, Marini gol, Gaioni fuori, Gregori parato, Ferretti gol, Cavedoni gol, Arioli gol, Sozzi parato, Gualdi gol.

I rigori sono fatali al San Paolo, che a Campogalliano perde dal dischetto col San Prospero Correggio e scivola al 12° posto della graduatoria del ripescaggi anche per i risultati negativi degli altri campi: con 9 posti certi, servono altri tre buchi per salire in Prima. Nel primo tempo colpo di testa di Boyom sul quale Dede è super, poi al 30’ Venturelli conquista il calcio di rigore, trasformato da Parenti. Il pareggio arriva all’88’ quando, dopo una splendida parata di Gualdi su calcio di punizione, la palla viene rimessa in area e Raschi segna. Non succede nulla nei supplementari, ai rigori sbagliano Gregori e Sozzi.