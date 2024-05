San Pietro e Gallerie, c’è il decreto

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha firmato i cinque decreti riguardanti il piano strategico "Grandi Progetti Beni Culturali". "I Grandi Progetti Beni Culturali sono una tappa fondamentale del nostro lavoro, siamo riusciti ad intervenire su un insieme molto articolato di beni del nostro splendido patrimonio. L’Italia deve essere orgogliosa del suo patrimonio, un unicum globale per qualità e quantità, dobbiamo prendercene cura e farne un’occasione di sviluppo socio economico", ha dichiarato Sangiuliano. Per quanto riguarda il modenese, come anticipato dal Carlino il 7 maggio, per la roiqualificazione delle Gallerie Estensi di Modena e Sassuolo, dirette da Alessandra Necci, saranno erogati 3.000.000 euro. Stedda cifra è stata stanziata per il complesso monumentale Abbazia di S. Pietro di Modena.