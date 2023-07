San Pio X, attività estive gratuite per 130 bambini

Compiti, merenda e tanti giochi, ma anche mattinate in ludoteca e attività musicali: nei locali della parrocchia San Pio X, a Modena, si svolge un progetto estivo un po’ speciale, completamente gratuito, nato dalla generosità e dall’intraprendenza di una professoressa in pensione dedita alla sua missione educativa, che ha coinvolto famiglie, ragazzi e soggetti istituzionali, tra i quali anche l’amministrazione comunale. Infatti, nell’ambito della coprogettazione con Arci per la gestione della Ludoteca Strapapera, per quattro mattinate la Ludoteca di via San Giovanni Bosco si apre per offrire attività ludiche rivolte proprio ai bambini del progetto estivo, mentre in altre due giornate, nell’ambito dell’offerta della sezione musicale del centro educativo Memo, un’insegnante di musica si recherà nei locali della parrocchia per condurre con i bambini un’esperienza musicale. La prima di queste giornate con le insegnanti di musica Eleonora Venuti e Carolina Caffarelli si è svolta ieri. Ideatrice e coordinatrice dell’attività è la professoressa Fausta Fella, che ad aiutare negli studi, e non solo, bambini e ragazzi di ogni età, dedica anche il resto dell’anno, mettendo in rete energie e risorse in una catena di solidarietà.