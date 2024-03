San Possidonio in lutto per Marco. Stroncato dalla leucemia a 14 anni

L’intera comunità di San Possidonio piange la prematura scomparsa di Marco Frabetti, il giovane di 14 anni morto giovedì sera a causa di una leucemia fulminante. "Un ragazzo unico e meraviglioso, amato da tutti": queste le parole scelte dalla famiglia per ricordarlo. I funerali del giovane, curati dalle onoranze Gavioli Ivan, avranno luogo lunedì alle 10.30 partendo in auto dall’abitazione in San Possidonio, via Andreola 7, per la chiesa parrocchiale. Dopo la celebrazione della messa si formerà il corteo per il cimitero urbano. Il giovane avrebbe compiuto 15 anni a settembre e frequentava la prima superiore all’istituto tecnico Galilei di Mirandola. "Siamo tutti sconvolti – afferma il sindaco di San Possidonio, Carlo Casari –. La notizia della prematura e repentina scomparsa del giovane Marco è un duro colpo per tutta la comunità. Conosco i genitori, persone perbene, grandi lavoratori, una famiglia stimata in tutto in paese. A nome di tutta la comunità ci stringiamo ai familiari nel terribile dolore che stanno vivendo". Anche i consigli Direttivi e tutti gli Atleti della Polisportiva Possidiese e Virtus Possidiese di San Possidonio, si stringono alla Famiglia Frabetti. "Marco, cresciuto nella nostra scuola calcio era sempre tra i primi ad arrivare al campo, con il sorriso stampato in viso. Calciatore promettente, trascinatore e motivatore instancabile, anche fuori dal campo. Quando, due anni fa, arrivarono al campo da calcio alcuni ragazzini dall’Ucraina, da noi ospiti per le tristi vicende, fu il primo a staccarsi dall’ allenamento per venire ad accoglierli".

m.s.c.